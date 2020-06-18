Новинка для разведки: ВСУ получили модернизированный беспилотник
Вооруженные силы Украины получили первую партию модернизированного беспилотного авиакомплекса Spectator-M1. Беспилотник поможет украинским защитникам осуществлять разведку местности.
У этого беспилотника – ряд преимуществ
Беспилотник может находиться в воздухе более двух часов. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
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Изготовило новинку предприятие "Меридиан" имени Королева, которое работает в составе Укроборонпрома.
В этой модификации усилены основные преимущества предыдущих моделей – отличная аэродинамика, малозаметность, защищенности от систем радиоэлектронной борьбы,
– сообщил председатель правления "Меридиан" Вячеслав Проценко.
Для чего будут использовать Spectator-M1:
- мониторинг границы;
- поисково-спасательные операции;
- мониторинг водных и лесных массивов и тому подобное.
Зона охвата беспилотника достигает 30 километров. Запустить его повторно можно всего за 10 минут без специальных взлетных площадок или аэродромного оборудования.
Информация о модернизированном беспилотном комплексе / изображение Укроборонпрома