Вооруженные силы Украины получили первую партию модернизированного беспилотного авиакомплекса Spectator-M1. Беспилотник поможет украинским защитникам осуществлять разведку местности.

У этого беспилотника – ряд преимуществ

Беспилотник может находиться в воздухе более двух часов. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

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Изготовило новинку предприятие "Меридиан" имени Королева, которое работает в составе Укроборонпрома.

В этой модификации усилены основные преимущества предыдущих моделей – отличная аэродинамика, малозаметность, защищенности от систем радиоэлектронной борьбы,

– сообщил председатель правления "Меридиан" Вячеслав Проценко.

Для чего будут использовать Spectator-M1:

мониторинг границы;

поисково-спасательные операции;

мониторинг водных и лесных массивов и тому подобное.

Зона охвата беспилотника достигает 30 километров. Запустить его повторно можно всего за 10 минут без специальных взлетных площадок или аэродромного оборудования.

Информация о модернизированном беспилотном комплексе / изображение Укроборонпрома

Обратите внимание! SPECTATOR-M1 приняли на вооружение ВСУ в июне 2019 года. Предыдущие модификации поставлялись Министерству обороны и Пограничной службе Украины с 2015 года.