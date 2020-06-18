Новинка для розвідки: ЗСУ отримали модернізований безпілотник
Збройні сили України отримали першу партію модернізованого безпілотного авіакомплексу Spectator-M1. Безпілотник допоможе українським захисникам здійснювати розвідку місцевості.
У цього безпілотника – низка переваг
Безпілотник може перебувати у повітрі понад дві години. Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.
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Виготовило новинку підприємство "Меридіан" імені Корольова, яке працює у складі Укроборонпрому.
У цій модифікації посилені основні переваги попередніх моделей – відмінна аеродинаміка, малопомітність, захищеність від систем радіоелектронної боротьби,
– повідомив голова правління "Меридіан" В'ячеслав Проценко.
Для чого використовуватимуть Spectator-M1:
- моніторинг кордону;
- пошуково-рятувальні операції;
- моніторинг водних та лісових масивів тощо.
Зона охоплення безпілотника сягає 30 кілометрів. Запустити його повторно можна усього за 10 хвилин – без спеціальних злітних майданчиків чи аеродромного устаткування.
Інформація про модернізований безпілотний комплекс / Зображення Укроборонпрому