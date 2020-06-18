Збройні сили України отримали першу партію модернізованого безпілотного авіакомплексу Spectator-M1. Безпілотник допоможе українським захисникам здійснювати розвідку місцевості.

У цього безпілотника – низка переваг

Безпілотник може перебувати у повітрі понад дві години. Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

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Виготовило новинку підприємство "Меридіан" імені Корольова, яке працює у складі Укроборонпрому.

У цій модифікації посилені основні переваги попередніх моделей – відмінна аеродинаміка, малопомітність, захищеність від систем радіоелектронної боротьби,

– повідомив голова правління "Меридіан" В'ячеслав Проценко.

Для чого використовуватимуть Spectator-M1:

моніторинг кордону;

пошуково-рятувальні операції;

моніторинг водних та лісових масивів тощо.

Зона охоплення безпілотника сягає 30 кілометрів. Запустити його повторно можна усього за 10 хвилин – без спеціальних злітних майданчиків чи аеродромного устаткування.



Інформація про модернізований безпілотний комплекс / Зображення Укроборонпрому

Зверніть увагу! SPECTATOR-M1 прийняли на озброєння ЗСУ у червні 2019 року. Попередні модифікації поставлялись Міністерству оборони та Прикордонній службі України з 2015 року.