Об этом сообщили в Главном командном центре ВСУ. Примечательно, что производством машин со штабным прицепом, а также съемными модулями занимается отечественное предприятие.

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Как эта машина поможет украинским защитникам

Такую технику используют в условиях отсутствия или разрушения развитой инфраструктуры жизнеобеспечения. Машину можно использовать круглосуточно вне зависимости от времени года.

Эксплуатация такой техники позволяет повысить оперативность, устойчивость и непрерывность управления войсками. Конструкция предусматривает перемещение по дорогам с разным покрытием и на бездорожье.

Технические характеристики

Машина имеет 2 модуля: штабной модуль на грузовом шасси и отдельный штабной прицеп. Машина снабжена тремя видами питания:

основное – промышленная сеть;

резервное – дизель-генератор;

аварийное – аккумуляторные батареи.

При исчезновении питания основной сети автоматически включается дизель-генератор и начинается зарядка аккумуляторов. В обоих кунгах смонтированы мониторы для отображения информации.

ВСУ приняли на вооружение новейший образец техники / Фото Главного командного центра ВСУ

Достижения ВСУ на фронте

Вооруженные Силы Украины довольно успешно поработали на прошлой неделе. Им удалось взорвать 2 вражеских командных пункта и 3 склада с российскими боеприпасами. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусов. Он объяснил, что это действительно большой успех для наших военных. Успешные действия ВСУ могут задержать захватчиков на время. По словам Андрусива, они уже начинают останавливаться.