Об этом 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусов. Он объяснил, что это действительно большой успех для наших военных.

Россияне уже подбираются к самому Лисичанску, – советник главы МВД о ситуации на Донбассе.

У нас действительно была очень успешная неделя,

– констатировал Андрусов.

Однако следует понимать, что ситуация на фронте остается крайне напряженной. Советник главы МВД отметил, что 28 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залежный обнародовал шокирующую информацию - только за сутки кафиры применили против защитников Украины в Харьковской и Луганщине 45 тысяч боеприпасов .

Вместе с тем, успешные действия ВСУ могут задержать захватчиков на время. По словам Андрусов, они уже начинают останавливаться.

"То есть они остановились почти повсюду, кроме Лисичанска. Там они пробуют дожать свой успех, который они развили, к сожалению, после оцепления Горного и Золотого", - пояснил он.

Советник министра добавил, что если в Лисичанске россиян остановят, они, вероятно, будут вынуждены достаточно длинную паузу – на несколько недель. Однако в это время они могут использовать, в частности, чтобы бомбить украинские города.

Россияне теряют склады с боеприпасами

Сегодня, 28 июня, украинские военные нанесли удар по составу запасов в Перевальске на временно оккупированной территории Луганщины. Они уготовили американской ракетной артиллерийской системой HIMARS и нанесли оккупантам большие потери.

27 июня вспыхнул состав боевиков в Зимогорье, также на Луганщине. Еще один состав взорвался в селе Белое, расположенном неподалеку.

Кроме того, 24 июня пылал склад российских боеприпасов во временно оккупированной Кадиевке.

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