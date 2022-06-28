Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Він пояснив, що це є справді великим успіхом для наших військових.

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У нас дійсно був дуже успішний тиждень,

– констатував Андрусів.

Однак, варто розуміти, що ситуація на фронті залишається вкрай напруженою. Радник очільника МВС зауважив, що 28 червня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залежний оприлюднив шокуючу інформацію – лише за одну добу окупанти застосували проти захисників України на Харківщині та Луганщині 45 тисяч боєприпасів.

Разом з тим, успішні дії ЗСУ можуть затримати загарбників на певний час. За словами Андрусів, вони вже починають зупинятися.

"Тобто вони зупинилися майже всюди, крім Лисичанська. Там вони пробують дотиснути свій успіх, який вони розвинули, на жаль, після оточення Гірського і Золотого", – пояснив він.

Радник міністра додав, що якщо у Лисичанську росіян зупинять, вони, ймовірно, будуть змушені досить довгу паузу – на кілька тижнів. Проте цей час вони можуть використовувати, зокрема, щоб бомбити українські міста.

Росіяни втрачають склади з боєприпасами

Сьогодні, 28 червня, українські військові завдали удару по складу припасів у Перевальську, що на тимчасово окупованій території Луганщини. Вони вгатили американською ракетною артилерійською системою HIMARS і завдали окупантам великих втрат.

27 червня спалахнув склад бойовиків у Зимогір'ї, що також на Луганщині. Ще один склад вибухнув у селі Біле, розташованому неподалік.

Крім того, 24 червня палав склад російських боєприпасів в тимчасово окупованій Кадіївці.

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