Львовский бронетанковый завод отремонтировал для ВСУ модернизированные танки Т-64 и капитально отремонтированные БМП-1. В свою очередь Житомирское предприятие передало партии отремонтированных и модернизированных БМП-2 и БРЭМ-2.

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Производство могут увеличить

Заводы, которые производили ремонт техники, входят в состав Государственного концерна "Укроборонпром".

Как заявил глава госпредприятия Юрий Гусев, концерн готов увеличить объемы производства вооружения и военной техники для нужд украинской армии.

Ремонт техники от Укроборонпрома: новости

Впервые Харьковский бронетанковый завод провел глубокую модернизацию командирского танка Т-64БВК. Обычные испытания для обновленной техники были успешными.

В Украине также будет запущено серийное производство боеприпасов для подствольных и автоматических гранатометов. Производство развернут на Шосткинском заводе "Импульс", входящем в состав Укроборонпрома.

В октябре армейская авиация Сухопутных войск ВСУ получила отремонтированные и модернизированные вертолеты Ми-24ПУ1. Работы проводило ГП "Конотопский авиаремонтный завод "АВИАКОН".

В то же время 9 декабря Кабмин принял решение о превращении Укроборонпрома из государственного концерна в акционерное общество. 43 его стратегические предприятия реорганизуются.

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