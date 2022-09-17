Об этом сообщил Владимир Зеленский во время вечернего обращения 17 сентября. Он подчеркнул, что нужно сосредоточиться на обороне.

Внимание Тишина дала нам возможность сделать неприятный сюрприз врагу, – Зеленский о контрнаступлении ВСУ

Вооруженные Силы Украины, подразделения нашей разведки, СБУ, Национальной гвардии постепенно, шаг за шагом вытесняют оккупантов из нашей земли. Но еще нужно время, еще нужны усилия, еще нужно быть полностью сосредоточенными на обороне и сохранять всю нашу крепость,

– отметил Владимир Зеленский.

Президент также упомянул о русских солдатах, которые уже осознали, что у них нет никаких шансов в Украине, ведь они будут разбиты.

"Будем бить сильнее, чем били до этого"

Владимир Зеленский считает, что самые умные из них сдаются в плен. В свою очередь Украина гарантирует соблюдение всех прав согласно конвенциям.

И мы будем давить и дальше, чтобы все оккупанты это поняли. Будем бить их крепче, чем били до этого,

– подчеркнул президент.

Больше об этом – обращение Владимира Зеленского 17 сентября: смотреть видео