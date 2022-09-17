Про це повідомив Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 17 вересня. Він наголосив, що потрібно зосередитись на обороні.

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Збройні Сили України, підрозділи нашої розвідки, СБУ, Національної гвардії поступово, крок за кроком витісняють окупантів з нашої землі. Але ще потрібен час, ще потрібні зусилля, ще потрібно бути повністю зосередженими на обороні та зберігати всю нашу міцність,

– зазначив Володимир Зеленський.

Президент також згадав про російських солдатів, які уже усвідомили, що в них немає жодних шансів в Україні, адже вони будуть розбиті.

"Будемо бити сильніше, ніж били до цього"

Тож, Володимир Зеленський вважає, що найрозумніші з них здаються в полон. Своєю чергою Україна гарантує дотримання усіх прав згідно з конвенціями.

І ми будемо тиснути й далі, щоб усі окупанти це зрозуміли. Будемо бити їх міцніше, ніж били до цього,

– наголосив президент.

Більше про це – звернення Володимира Зеленського 17 вересня: дивитись відео