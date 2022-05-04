Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что российской армии не удалось захватить Киев, они сконцентрировали усилия на Востоке и Юге. Потому и там сейчас сложная ситуация.

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Оккупантам не удается достичь желаемого

Так, россияне ведут наступательные действия на Юге и Востоке. Они пытаются оцепить наши объединенные силы, но у них ничего не выходит. Маляр подчеркнула, что Вооруженные Силы Украины дают очень мощный отпор. Несмотря на это, нам предстоит сложная и долгая борьба.

Агрессор изменил тактику

По словам чиновницы, россияне меняют тактику. У них был разработан план и стратегия, когда хотели захватить Киев. Потому туда бросили так называемые элитные подразделения. Конечно, ВСУ их уничтожили.

Теперь такого плана нет. Маляр говорит, что оккупанты действуют по ситуации, изучают и анализируют нашу тактику и ищут слабые места. Она добавила, что агрессор будто подстроился под нас, то есть действует схожим образом.

Россияне стали более осторожными, они начали определенные шаги планировать, не просто берут количеством, а выстраивают шахматную доску. Поэтому сейчас война несколько иная, чем в первые дни полномасштабного нападения.

Украинская армия изначально имела преимущество

По словам Маляр, у россиян было и остается преимущество по количеству личного состава и вооружению. Однако украинская армия с начала вторжения преобладала в стратегиях, уровне подготовки военных и интеллектуальном подходе.

Вот поэтому у противника больше потерь, практически это заслуга нашего высшего военного командования,

– объяснила заместитель министра.

Несмотря на это, не следует недооценивать врага, он сильный.

Потери врага

По состоянию на 4 мая украинские защитники уже ликвидировали 24 500 человек. Кроме того, обезвредили тысячи единиц техники врага. Например, 1 077 танков, более 2 тысяч боевых бронированных машин, почти 500 артиллерийских систем и т.д.

Более того, это приблизительные подсчеты, а настоящие потери россиян могут быть больше.

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