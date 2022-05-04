Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, коли російській армії не вдалося захопити Київ, вони сконцентрували зусилля на Сході та Півдні. Тому й там зараз складна ситуація.

До теми До 9 травня ми розчаруємо російську армію ще більше, – Маляр

Окупантам не вдається досягти бажаного

Так, росіяни ведуть наступальні дії на Півдні та Сході. Вони намагаються взяти в оточення наші об'єднані сили, але в них нічого не виходить. Маляр наголосила, що Збройні сили України дають дуже потужну відсіч. Попри це, нас чекає складна і довга боротьба.

Агресор змінив тактику

За словами чиновниці, росіяни змінюють тактику. У них був розроблений план та стратегія, коли хотіли захопити Київ. Тому й туди кинули так звані елітні підрозділи. Звісно, ЗСУ їх знищили.

Тепер такого плану немає. Маляр каже, що окупанти діють по ситуації, вивчають і аналізують нашу тактику та шукають слабкі місця. Вона додала, що агресор ніби підлаштувався під нас, тобто діє схожим чином.

Росіяни стали обережнішими, вони почали певні кроки планувати, не просто кількістю беруть, а вибудовують шахівницю. Тому зараз війна трохи інша, ніж в перші дні повномасштабного нападу.

Українська армія від початку мала перевагу

За словами Маляр, у росіян була та залишається перевага за кількістю особового складу та озброєнню. Однак українська армія від початку вторгнення переважала в стратегіях, рівню підготовки військових та інтелектуальному підході.

Саме тому у противника більше втрат, фактично це заслуга нашого вищого військового командування,

– пояснила заступниця міністра.

Попри це, не слід недооцінювати ворога, він потужний.

Втрати ворога

Станом на 4 травня українські захисники вже ліквідувати 24 500 людей. Крім того, знешкодили тисячі одиниць техніки ворога. Наприклад, 1077 танків, понад 2 тисячі бойових броньованих машин, майже 500 артилерійських систем тощо.

Ба більше, це приблизні підрахунки, а справжні втрати росіян можуть бути більшими.

Важливо – Окупанти готують "парад" 9 травня у зруйнованому Маріуполі: