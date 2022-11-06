Подтверждение или опровержение этой информации должно предоставить украинское руководство. Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 канал.

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Что будет с Севастополем

Военный эксперт акцентировал: по Севастополю "Минские соглашения" официально денонсированы Верховной Радой Украины. Их автору предъявлены обвинения в государственной измене.

Срок пребывания черноморского флота в Севастополе истек в 2017 году по предварительному договору. Это оккупационный флот,

– подчеркнул Жданов.

Оборона в Крыму

Как отметил военный эксперт, в 2015 году вдоль административной границы между АР Крым и Украиной российские войска построили серьезную линию обороны. Россияне все 8 лет несли там боевое дежурство. В укрепрайоне на ротационной основе менялись войска – стояли танковые, мотострелковые и артиллерийские подразделения.

"У них там серьезная линия обороны построена, так что особенно им там чесаться не надо. А внутрь Крыма они надеются на то, что мы не пойдем", – уверяет военный эксперт.

Военный эксперт добавляет, что накануне в Украину приехал французский посол, отметивший, что президент Зеленский обещал не воевать за Крым. Мол, этот вопрос будет решаться по дипломатическому пути.

Посол говорил о линии 24 февраля - то есть "Минск - 2". Хотелось бы услышать от официальных лиц по этим вопросам – что мы будем отвоевывать, что мы собираемся отложить до новых веников на переговорный процесс и почему на Западе есть обещания президента, о которых не знает общество,

– отмечает Олег Жданов.

Почему мы не зашли в Донецк

По словам Жданова, среди военных было много разговоров о том, что мы можем войти в Донецк. Весной он был пуст. Но потом на фронте появилась народная депутат Безугла, которая сидела в штабе нашего командования и играла с телефоном. После ее визита все разговоры о вхождении в Донецк вообще ушли со страниц СМИ.

Она не военный человек, что она вообще там делала, какую роль выполняла и как это взаимосвязано между собой – опять же хотелось бы услышать от наших официальных органов,

– сказал Жданов.

Жданов об освобождении Крыма и договоренностях с Россией: смотрите видео