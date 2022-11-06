Підтвердження або спростування цієї інформації має надати українське керівництво. Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стріму на своєму ютубі, повідомляє 24 канал.

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Що буде з Севастополем

Військовий експерт акцентував: щодо Севастополя "Мінські угоди" офіційно денонсовані Верховною Радою України. Їхньому автору висунуто звинувачення у державній зраді.

Термін перебування чорноморського флоту у Севастополі закінчився у 2017 році згідно з попереднім договором. Це окупаційний флот,

– наголосив Жданов.

Оборона у Криму

Як наголосив військовий експерт, у 2015 році вздовж адміністративного кордону між АР Крим та материковою Україною російські війська побудували серйозну лінію оборони. Росіян усі 8 років несли там бойове чергування. В укріпрайоні на ротаційній основі змінювалися війська – стояли танкові, мотострілецькі та артилерійські підрозділи.

"У них там серйозна лінія оборони побудована, так що особливо їм там чухатися не треба. А всередину Криму вони сподіваються на те, що ми не підемо", – запевняє військовий експерт.

Військовий експерт додає, що напередодні в Україну приїхав французький посол, який зазначив, що президент Зеленський обіцяв не воювати за Крим. Мовляв, це питання вирішуватиметься дипломатичним шляхом.

Посол говорив про лінію 24 лютого – тобто "Мінськ – 2". Хотілося б почути від офіційних осіб щодо цих питань – що ми відвойовуватимемо, що ми збираємося відкласти до нових віників на переговорний процес і чому на Заході є обіцянки президента, про які не знає суспільство,

– зазначає Олег Жданов.

Чому ми не зайшли в Донецьк

За словами Жданова, серед військових було багато розмов про те, що ми можемо увійти до Донецька. Весною він був порожній. Але потім на фронті з'явилася народна депутатка Безугла, яка сиділа у штабі нашого командування й гралася з телефоном. Після її візиту всі розмови про входження до Донецька взагалі пішли зі шпальт ЗМІ.

Вона не військова людина, що вона взагалі там робила, яку роль виконувала і як це взаємопов'язано між собою – знову ж таки хотілося б почути від наших офіційних органів,

– сказав Жданов.

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