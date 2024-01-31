Сама же Горловка оккупирована с 2014 года. Российские оккупационные силы контролировали этот участок еще до полномасштабного вторжения.

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Движение в направлении Горловки

Украинские военные заняли российские позиции возле Горловки, которые оккупанты контролировали еще с весны 2024 года. Кадры успешного штурма этого участка бойцами 225 отдельного штурмового батальона опубликовал Александр Сырский.

Для поддержки продвижения украинских войск привлекли западную 155-мм артиллерию, применявшую кассетные боеприпасы по российской пехоте. Ее работу корректировали ударные беспилотники. Также дроны производили сбросы взрывчатки на противника и контролировали ход операции.

Вся операция по продвижению в направлении Горловки проходила в темное время суток. В работе применили беспилотники с тепловизорами.

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Ситуация на фронте