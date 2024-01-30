Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что Табаевка расположена не в самом лучшем районе – на этом участке проблематичный ландшафт.

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Почему Табаевка создает угрозы для врага

Коваленко отметил, что Табаевка расположена у реки, а ниже по течению на расстоянии 2 километров имеет выход в населенный пункт Песчаное. Там болотистая местность и низменности. Кроме того, село постоянно находится под огневым контролем Cил обороны Украины.

Россияне смогут закрепиться в Табаевке, поставив себе такую боевую задачу. Однако если они это сделают то каждый день будут нести потери даже не выходя на выполнение боевого задания. Село будет постоянно под обстрелами,

– сказал военно-политический обозреватель.

Россияне вряд ли будут продвигаться к левому берегу реки Оскол. Поскольку к западу и юго-западу от Табаевки полностью открытое пространство – поля. Вероятно, враг продолжит движение на северо-запад и будет двигаться по трассе Р-07. Однако там врага ждут украинские рубежи и линии обороны, которые крайне сложно будет одолеть.

Что происходит вокруг Табаевки