Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заметив, что вблизи Табаевки продолжаются интенсивные боевые действия. Оккупанты продвигались на этом направлении, но их удалось откинуть.
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Враг не может прорваться дальше
Как отметил Мусиенко, украинские военные также контролируют высоты вблизи Табаевки. Это не позволяет врагу продвигаться вперед.
Населённый пункт Табаевка не захватили. Наши войска делают все для того, чтобы не дать врагу дальше продвинуться. Благодаря тому, что Сили обороны контролируют высоты, оккупанты не могут прорваться дальше,
– сказал Мусиенко.
Уже были сообщения, что оккупанты бросили подкрепление на этот участок фронта. Там привлекли большее количество техники. Ранее россияне пытались продвигаться вперед лишь небольшими штурмовыми группами. Поэтому ситуация возле Табаевки осложнилась.
Поэтому на этом направлении у врага был определенный тактический успех. Но непосредственно Табаевку сейчас контролируют украинские войска. В том числе и через полный огневой контроль благодаря высотам, куда врага не допускают,
– объяснил Мусиенко.
Потери России в войне: коротко
- С начала полномасштабной войны Россия понесла колоссальные потери среди личного состава и военные техники. По состоянию на 29 января украинские военные уничтожили более 383 тысячи оккупантов.
- Также Россия потеряла 6290 танков, 11696 боевых бронированных машин, 9113 артиллерийских систем, 972 РСЗО, 660 средств ПВО, 331 самолет, 324 вертолета и т.д.
- Недавно на Запорожье аэроразведка 3 бригады оперативного назначения "Спартан" обнаружила группу оккупантов, продвигавшихся в сторону позиций наших защитников. С помощью FPV-дронов удалось уничтожить вражескую группу и захватить пленного.