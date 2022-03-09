ЗРК "Тор" – это тактический комплекс противовоздушной и противоракетной обороны.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Ракетный комплекс используют для прикрытия объектов, а также эшелонов сухопутных соединений от ударов крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, вертолетов и самолетов, в том числе выполненных по технологии "стелс".

Куда сообщить

Если вы обнаружили указанное вооружение, немедленно сообщите об этом с помощью:

специально созданного в телеграме чат-бота @stop_russian_war_bot;

или по номеру телефона 0800500442 ("горячая линия" Министерства обороны Украины).

Особо опасное вооружение, используемое вражеской армией / Фото ВСУ

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Обратите внимание – Что делать, когда увидели вражескую технику: смотрите видео