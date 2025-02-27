Этим удалось добиться замедления продвижения российской армии на большинстве угрожающих участков. "С нашей стороны принят ряд мер по улучшению взаимодействия воинских частей и подразделений, проведена перегруппировка войск, что замедлило продвижение врага",– сообщил он.