Этим удалось добиться замедления продвижения российской армии на большинстве угрожающих участков. "С нашей стороны принят ряд мер по улучшению взаимодействия воинских частей и подразделений, проведена перегруппировка войск, что замедлило продвижение врага",– сообщил он.
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ВСУ провели перегруппировку, продвижение России замедлилось на большинстве угрожающих участков
Главком Сырский рассказал, что посетил некоторые бригады в связи с активизацией действий врага в Донецкой области в Новопавловском направлении. Он также сообщил, что ВСУ провели перегруппировку на фронте.