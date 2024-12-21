Украина реализует правильное стратегическое направление. Об этом в сводке для 24 Канала сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что воевать должна прежде всего техника.

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Украина осуществила роботизированное наступление

В частности, это касается работы в воздухе. Например, сейчас Украина вместе с Турцией работает над созданием тяжелого БПЛА, который фактически должен быть истребителем без пилота.

Всегда где-то что-то будет первым и вот, можно сказать, что на Харьковщине впервые подразделение осуществило наступательные действия без применения живой силы. Это правильное направление, наступать должна техника, в частности авиация. А живую силу использовать уже для зачистки, то есть не в режиме штурмовиков. Это должны делать самолеты-штурмовики. Это первые шаги к "новой эре" выполнения боевых задач и Силы обороны являются первыми в этой "теме",

– пояснил полковник запаса ВСУ.

Свитан также объяснил, что наземные модули это так называемые "тележки", на которые можно ставить преимущественно стрелковое вооружение, противотанковые управляемые ракеты или части ЗРК. В данном случае это были тяжелые пулеметы.

Силы обороны начали использовать дроны на оптоволокне

"Птицы Мадяра" начали использовать FPV-дроны на оптоволокне. Свитан объяснил, что такой способ имеет огромный плюс, ведь тогда дроны становятся неуязвимыми к вражеским РЭБ. Однако слабее против ветра и осадков, также это может уменьшать дистанцию дрона. Военные продолжают искать, как сделать этот способ использования дрона более эффективным.

"Такими дронами на оптоволокне можно минировать, ночью уничтожать расположение россиян, когда они не видят", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.