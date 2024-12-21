Україна реалізує правильний стратегічний напрям. Про це у зведенні для 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що воювати має насамперед техніка.

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Україна здійснила роботизований наступ

Зокрема, це стосується роботи в повітрі. Наприклад, зараз Україна разом з Туреччиною працює над створенням важкого БпЛА, який фактично має бути винищувачем без пілота.

Завжди десь щось буде першим і от, можна сказати, що на Харківщині вперше підрозділ здійснив наступальні дії без застосування живої сили. Це правильний напрямок, наступати має техніка, зокрема авіація. А живу силу використовувати вже для зачистки, тобто не в режимі штурмовиків. Це мають робити літаки-штурмовики. Це перші кроки до "нової ери" виконання бойових завдань і Сили оборони є першими в цій "темі",

– пояснив полковник запасу ЗСУ.

Світан також пояснив, що наземні модулі це так звані "візки", на які можна ставити переважно стрілецьке озброєння, протитанкові керовані ракети або частини ЗРК. У цьому випадку це були важкі кулемети.

Сили оборони почали використовувати дрони на оптоволокні

"Птахи Мадяра" почали використовувати FPV-дрони на оптоволокні. Світан пояснив, що такий спосіб має величезний плюс, адже тоді дрони стають невразливими до ворожих РЕБ. Однак слабкіший проти вітру та опадів, також це може зменшувати дистанцію дрона. Військові продовжують шукати, як зробити цей спосіб використання дрона ефективнішим.

"Такими дронами на оптоволокні можна мінувати, вночі знищувати розташування росіян, коли вони не бачать", – підкреслив полковник запасу ЗСУ.