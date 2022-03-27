Там оккупанты пытаются удержать занятое положение и пытаются продвинуться вперед. Однако успеха не имеют, а только потери.

К теме Украинские военные показали, как работает реактивная система залпового огня "Смерч"

Каждый день украинские защитники успешно "делают врагу смерть". ВСУ делятся, что особенно эффективны в этой работе украинские боевые расчеты реактивных систем залпового огня "Смерч".

Наши главные цели – скопление вражеской техники и личного состава. Работаем с максимальной эффективностью. И будем это делать, пока не выбросим врага с нашей земли,

– сказал командир артиллерийского подразделения.

По словам механика-водителя Тихона, несмотря на то, что март показался очень напряженным, все равно хватает сил, чтобы уничтожать оккупанта, ведь украинцы воюют за свое мирное будущее.

За 32 дня украинские защитники обезвредили и уничтожили несколько тысяч единиц техники.

Среди потерь оккупантов:

16 600 личного состава;

582 танка;

1 664 бронированных машин;

294 артиллерийские системы;

93 РСЗО;

121 самолет;

127 вертолетов;

1 144 единицы автомобильной техники;

7 кораблей, катеров;

52 ПВО;

73 цистерны с топливом;

56 беспилотников;

21 единица специальной техники;

4 пусковые установки.

Данные еще уточняются, потому что подсчет может осложняться обстрелами.

Как изменилась ситуация: Потери врага по состоянию на 26 марта – смотрите видео