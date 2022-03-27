Там окупанти намагаються втримати зайняте положення та роблять спроби просунутися вперед. Однак успіху не зазнають, а лише втрат.

До теми Українські військові показали, як працює реактивна система залпового вогню "Смерч"

Кожного дня українські захисники успішно "роблять ворогу смерть". ЗСУ діляться, що особливо ефективні в цій роботі українські бойові розрахунки реактивних систем залпового вогню "Смерч".

Наші головні цілі – скупчення ворожої техніки та особового складу. Працюємо з максимальною ефективністю. І будемо це робити, поки не викинемо ворога з нашої землі,

– сказав командир артилерійського підрозділу.

За словами механіка-водія Тихона, незважаючи на те, що березень видався дуже напруженим, все одно вистачає сил, щоб нищити окупанта, адже українці воюють за своє мирне майбутнє.

За 32 дні українські захисники знешкодили та знищили кілька тисяч одиниць техніки.

Серед втрат окупантів:

16600 особового складу;

582 танки;

1664 броньованих машин;

294 артилерійські системи;

93 РСЗВ;

121 літак;

127 гелікоптерів;

1144 одиниць автомобільної техніки;

7 кораблів, катерів;

52 ППО;

73 цистерни з паливом;

56 безпілотників;

21 одиницю спеціальної техніки;

4 пускові установки.

Дані ще уточнюються, адже підрахунок може ускладнюватися обстрілами.

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