У Сухопутних військах ЗСУ показали в дії реактивну систему залпового вогню "Смерч". Зокрема ми змогли побачити весь процес запуску від моменту отримання відповідного наказу і до вильоту снарядів по ворожих об'єктах.

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Бійці моментально реагують на отриманий наказ. Команда, яка нагадує маленький мурашник, швидко приводить машину до бойової готовності. І вже за лічені хвилини ворог отримує гідну відсіч від наших хлопців.

Дивіться на відео, як працює РСЗВ "Смерч":

Що таке РСЗВ "Смерч" Це далекобійна реактивна система залпового вогню. Її використовують для ураження відкрито розташованої, а також прихованої живої сили. Також з її допомогою знешкоджують техніку, артилерію, тактичні ракети, зенітні ракети, а також руйнують командні пункти, вузли зв'язку й об'єкти військово-промислової структури.

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