Сержантка была боевым медиком 15-го отдельного мотопехотного батальона. Историю женщины, спасавшей наших защитников, рассказали в Командовании медицинских сил ВСУ.

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Дерусова погибла в Ахтырке

24 февраля, когда Россия развязала полномасштабную войну против Украины, Дерусова как раз возвращалась из отпуска на место службы. Впрочем, на 2 дня задержалась в Ахтырке Сумской области. Многие получили ранения в результате вражеских атак по мирному городу.

Обратите внимание! Рискуя своей жизнью, Инна спасла более 10 военных ВСУ. Дерусова погибла 26 февраля, в очередной раз оказывая помощь раненому бойцу под огнем.

Щемящие воспоминания о погибшей

Работники Тернопольского национального педагогического университета выразили соболезнования родным и близким погибшей. Дерусова получала там образование. В учебном заведении подчеркнули, что все уважали ее за профессионализм и отзывчивость. "Это очаровательная женщина, прекрасный друг, добрая, искренняя, самоотверженный и трудолюбивый человек", – говорилось в сообщении.

Петр Лысенко, собрат погибшей, знал ее с 2015 года. Говорит, что, когда она пришла в батальон, ситуация была непростой. На ее хрупкие женские плечи легла тяжелая работа – и при начальнике медицинской службы, и при начальнике медицинского пункта, при санинструкторе.

Но Инна никогда не жаловалась. Она для каждого бойца стала своего рода ангелом-хранителем, они любили ее и называли мамой,

– вспомнил он.

И подчеркнул, что Дерусова работала с медиками, которые приходили на войну из гражданской жизни. "Надо было видеть, как уже через 2 недели из тех растерянных молодых девочек она делала настоящих боевых медиков, готовых к выполнению задач на передовой", – подчеркнул военный.

Родные Дерусовой – также защитники Украины

Сын Инны в 2016 году начал военный путь в подразделении, где служила его мать. В гражданском был творческим юношей – мастером тату. "Уже через год стал одним из лучших минометчиков батальона. А несколько месяцев назад женился. Инна была на седьмом небе от счастья", – вспомнил Лысенко.

Защищает Украину и родной брат погибшей. В 2014 году он был добровольцем батальона "Кривбасс", а сейчас находится в рядах теробороны родного Кривого Рога.

Обратите внимание! За личное мужество, героизм и верность военной присяге президент Зеленский посмертно присвоил Дерусовой звание Герой Украины

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