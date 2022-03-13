Сержантка була бойовим медиком 15-го окремого мотопіхотного батальйону. Історію жінки, яка рятувала наших захисників, розповіли у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

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Дерусова загинула в Охтирці

24 лютого, коли Росія розв'язала повномасштабну війну проти України, Дерусова саме поверталася з відпустки на місце служби. Втім, на 2 дні затрималася в Охтирці, що на Сумщині. Багато людей зазнали поранень внаслідок ворожих атак по мирному місту.

Зверніть увагу! Ризикуючи своїм життям, Інна врятувала понад 10 військових ЗСУ. Дерусова загинула 26 лютого, вкотре надаючи допомогу пораненому бійцю під вогнем.

Щемливі спогади про загиблу

Працівники Тернопільського національного педагогічного університету висловили співчуття рідним та близьким загиблої. Дерусова здобувала там освіту. В навчальному закладі наголосили, що усі поважали її за професіоналізм і чуйність. "Це чарівна жінка, чудовий друг, добра, щира, самовіддана та працьовита людина", – мовилося у повідомленні.

Петро Лисенко, побратим загиблої, знав її з 2015 року. Каже, що коли вона прийшла у батальйон, ситуація була непростою. На її тендітні жіночі плечі лягла важка робота – і за начальника медичної служби, і за начальника медичного пункту, за санінструктора.

Але Інна ніколи не скаржилася. Вона для кожного бійця стала свого роду янголом-охоронцем, вони любили її й називали мамою,

– пригадав він.

Й підкреслив, що Дерусова працювала з медиками, які приходили на війну з цивільного життя. "Треба було бачити, як вже за 2 тижні з тих розгублених молодих дівчаток вона робила справжніх бойових медиків, готових до виконання завдань на передовій", – наголосив військовий.

Рідні Дерусової – також захисники України

Син Інни у 2016 році розпочав військовий шлях у підрозділі, де служила його мати. У цивільному був творчим юнаком – майстром тату. "Вже за рік став одним з найкращих мінометників батальйону. А декілька місяців тому одружився. Інна була на сьомому небі від щастя", – пригадав Лисенко.

Захищає Україну й рідний брат загиблої. У 2014 році він був добровольцем батальйону "Кривбас", а зараз перебуває у лавах тероборони рідного Кривого Рогу.

Зверніть увагу! За особисту мужність, героїзм та вірність військовій присязі президент Зеленський посмертно надав Дерусовій звання Герой України

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