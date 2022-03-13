Сержантка була бойовим медиком 15-го окремого мотопіхотного батальйону. Історію жінки, яка рятувала наших захисників, розповіли у Командуванні Медичних сил ЗСУ.
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Дерусова загинула в Охтирці
24 лютого, коли Росія розв'язала повномасштабну війну проти України, Дерусова саме поверталася з відпустки на місце служби. Втім, на 2 дні затрималася в Охтирці, що на Сумщині. Багато людей зазнали поранень внаслідок ворожих атак по мирному місту.
Щемливі спогади про загиблу
Працівники Тернопільського національного педагогічного університету висловили співчуття рідним та близьким загиблої. Дерусова здобувала там освіту. В навчальному закладі наголосили, що усі поважали її за професіоналізм і чуйність. "Це чарівна жінка, чудовий друг, добра, щира, самовіддана та працьовита людина", – мовилося у повідомленні.
Петро Лисенко, побратим загиблої, знав її з 2015 року. Каже, що коли вона прийшла у батальйон, ситуація була непростою. На її тендітні жіночі плечі лягла важка робота – і за начальника медичної служби, і за начальника медичного пункту, за санінструктора.
Але Інна ніколи не скаржилася. Вона для кожного бійця стала свого роду янголом-охоронцем, вони любили її й називали мамою,
– пригадав він.
Й підкреслив, що Дерусова працювала з медиками, які приходили на війну з цивільного життя. "Треба було бачити, як вже за 2 тижні з тих розгублених молодих дівчаток вона робила справжніх бойових медиків, готових до виконання завдань на передовій", – наголосив військовий.
Рідні Дерусової – також захисники України
Син Інни у 2016 році розпочав військовий шлях у підрозділі, де служила його мати. У цивільному був творчим юнаком – майстром тату. "Вже за рік став одним з найкращих мінометників батальйону. А декілька місяців тому одружився. Інна була на сьомому небі від щастя", – пригадав Лисенко.
Захищає Україну й рідний брат загиблої. У 2014 році він був добровольцем батальйону "Кривбас", а зараз перебуває у лавах тероборони рідного Кривого Рогу.
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