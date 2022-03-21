В Вооруженных Силах обнародовали видео российской техники на Николаевщине, с которой поработали украинские защитники.

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Украинцы в очередной раз разбили россиян на Николаевщине

Орки хотели пересечь реку в Николаевской области, но что-то пошло не так,

– подписали видео ВСУ.

Росссийские захватчики попытались навести переправу через реку. Однако попытки врага потерпели неудачу – украинские воины точными ударами уничтожили переправу.

ВСУ разбили врага при попытке пересечь реку на Николаевщине: смотрите видео