У Збройних Силах оприлюднили відео російської техніки на Миколаївщині, з якою попрацювали українські захисники.
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Українці вчергове розбили росіян на Миколаївщині
Орки хотіли перетнути річку в Миколаївській області, але щось пішло не так,
– підписали відео ЗСУ.
Російські загарбники спробували навести переправу через річку. Однак спроби ворога зазнали невдачі – українські воїни точними ударами знищили переправу.
ЗСУ розбили ворога при спробі перетнути річку на Миколаївщині: дивіться відео