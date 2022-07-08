По данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 8 июля, украинские воины решительно подавили попытку вражеского штурма в направлении Дементиевки, что на Харьковщине.

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В целом на Харьковском направлении оккупанты продолжают ведение оборонных действий. Враг совершал обстрелы из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков. Неспокойно было в районах населённых пунктов:

Харьков,

Никольское,

Лебяжье,

Уды,

Дементиевка,

Верхний и Старый Салтов,

Петровка,

Русские Тишки,

Байрак,

недалеко от Петровки.

Между тем, на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в составе и деятельности подразделений вооруженных сил республики беларусь в приграничных районах Брестской и Гомельской областей не отмечается. А на Северском направлении враг обстрелял из реактивной артиллерии и минометов районы населенного пункта Михальчина Слобода Черниговской области.

Возле Харькова стоит российская 144 дивизия

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что возле Харькова стоят российские силы. По его данным, 144 дивизия в полном составе находится на территории Белгородской области. Добавил, что это неприятная сила, и если она придет в Харьков, то будет проблема. Но, по мнению Арестовича, направление будет не харьковское.

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