За даними Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 8 липня, українські воїни рішуче придушили спробу ворожого штурму в напрямку Дементіївки, що на Харківщині.

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Загалом на Харківському напрямку окупанти продовжують ведення оборонних дій. Ворог здійснював обстріли з артилерії, реактивних систем залпового вогню і танків. Неспокійно було в районах населених пунктів:

Харків,

Микільське,

Леб'яже,

Уди,

Дементіївка,

Верхній та Старий Салтів,

Петрівка,

Руські Тишки,

Байрак,

неподалік Петрівки.

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в складі та діяльності підрозділів збройних сил республіки білорусь в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей не відзначається. А на Сіверському напрямку ворог обстріляв із реактивної артилерії та мінометів районі населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області.

Біля Харкова стоїть російська 144 дивізія

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що біля Харкова стоять російські сили. За його даними, 144 дивізія у повному складі стоїть на території Бєлгородської області. Додав, що це неприємна сила, і якщо вона прийде на Харків, то буде проблема. Та на думку Арестовича, напрямок буде не харківський.

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