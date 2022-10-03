Многоцелевой БПЛА "Mohajer-6" (Мохаджер-6) предназначен для разведки, наблюдения и огневого поражения.

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Он может нести до 4 высокоточных боеприпасов. Однако теперь вражеский беспилотник – обезврежен. В сети показали его фото.



ВСУ сбили иранский беспилотник / Фото СтратКом ВСУ

Россия атакует иранскими дронами

После визита Путина в Тегеран, Иран решил продать России дроны-камикадзе. Правда, точное количество беспилотников неизвестно. Официально Иран это отрицает. Ранее министр иностранных дел Нассер Канаани уверял, что иран не будет поставлять России оружие, в том числе и беспилотники.

Оккупанты атакуют этими дронами Юг, в частности, Одессу. Главным признаком атак иранскими беспилотниками является характерный звук, похожий на работу бензопилы или мопеда. Поэтому украинцев просят реагировать на такие звуки и переходить в укрытие.

Однако ВСУ успешно справляются с этими беспилотниками. К примеру, ночью 2 октября россияне атаковали Николаев с помощью дронов-камикадзе – запустили 7 Shahed 136. Воздушные силы уничтожили 5 таких беспилотников.

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