Багатоцільовий БпЛА "Mohajer-6" (Мохаджер-6) призначений для розвідки, спостереження та вогневого ураження.

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Він може нести до 4 високоточних боєприпасів. Однак тепер ворожий безпілотник – знешкоджений. У мережі показали його фото.



ЗСУ збили іранський безпілотник / Фото СтратКом ЗСУ

Росія атакує іранськими дронами

Після візиту Путіна до Тегерана, Іран вирішив продав Росії дрони-камікадзе. Щоправда, точна кількість безпілотників невідома. Офіційно Іран це заперечує. Раніше міністр закордонних справ Нассер Канаані запевняв, що іран не постачатиме росії зброю, зокрема й безпілотники.

Окупанти атакують цими дронами Південь, зокрема, Одесу. Головною ознакою атак іранськими безпілотниками є характерний звук, схожий на роботу бензопили чи мопеда. Тому українців просять реагувати на такі звуки та переходити в укриття.

Проте ЗСУ успішно справляються з цими безпілотниками. Наприклад, вночі 2 жовтня росіяни атакували Миколаїв за допомогою дронів-камікадзе – запустили 7 Shahed 136. Повітряні сили знищили 5 таких безпілотників.

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