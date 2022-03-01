Соответствующую информацию обнародовали в фейсбуке Командования Воздушных сил ВСУ. Такие данные по состоянию на 1 марта – шестой день войны, которую Россия начала против Украины.
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ВСУ уничтожили вертолет и самолет оккупантов
Воздушные силы сопротивляются оккупантам во всех авиационных гарнизонах. За текущую сутку, 1 марта, силами противовоздушной обороны вида, а именно – зенитным ракетным подразделением, уничтожен один вертолет и один самолет оккупантов,
– говорится в сообщении.
Более того, экипажи штурмовиков Су-25 и бомбардировщики Су-24м Воздушных сил ВСУ совместно нанесли четыре авиаудара по:
- колонны танков;
- бронированной техники противника;
- а также в других целях.
Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала
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