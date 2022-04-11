Об этом сообщил глава Днепровского областного совета Николай Лукашук. Он поблагодарил защитников, охраняющих небо над Украиной.

Кстати Россияне могут попытаться штурмовать Днепр из Изюма, – Пентагон

В области разминируют поля

Лукашук рассказал, что в одном из сел Синельниковского района на границе с Запорожской областью спасатели разминируют поля. Враг выпустил туда кассетные мины.

В сутки спасатели обезвредили 150 взрывчаток. Завтра работы продолжатся.

День был относительно спокойным

По словам чиновника, в Днепропетровской области сегодня был мирный день. Область продолжает принимать грузы с гуманитарной помощью, а также встречает переселенцев.

В регионе уже находятся более 55 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Смотрите больше – В США считают, что на Днепр могут пойти из Изюма: