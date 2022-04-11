Про це повідомив глава Дніпровської обласної ради Микола Лукашук. Він подякував оборонцям, які бережуть небо над Україною.

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В області розміновують поля

Лукашук розповів, що в одному з сіл Синельниківського району на кордоні із Запорізькою областю рятувальники розміновують поля. Ворог випустив туди касетні міни.

За добу надзвичайники знешкодили 150 вибухівок. Завтра роботи продовжуватимуть.

День був відносно спокійним

За словами чиновника, на Дніпропетровщині сьогодні був мирний день. Область продовжує приймати вантажі з гуманітарною допомогою, а також зустрічає переселенців.

У регіоні вже перебувають понад 55 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

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