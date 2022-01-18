По словам генерал-лейтенанта Залужного, Украина сделала большой шаг, чтобы приблизиться не только к ПДЧ, но и к полноценному членству в НАТО. Стандарты Альянса внедряют на формальном и документальном уровнях.

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Освоено более 300 стандартов НАТО

Не хочу никого критиковать, но таким количеством стандартов, насколько я знаю, овладели далеко не все вооруженные силы европейских стран, которые уже являются членами Альянса,

– сообщил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что для него лично очень важно, чтобы армия соответствовала стандартам НАТО. Речь идет об упрощении процедур и отбрасывании всего советского.

Надо избавиться от всего советского

Для меня главное ... начать мыслить по-натовски, смотреть на вещи по-европейски, организовывать подготовку войск в соответствии со стандартами НАТО, которые, как мы уже убедились, очень эффективны и результативны,

– объяснил генерал-лейтенант.

Что касается самого вступления в НАТО, то это, считает Залужный, больше дело политиков. Однако он тоже болеет, чтобы это произошло как можно скорее.

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Залужный об угрозе со стороны России:

Командующий Вооруженных сил подчеркнул, что мы имеем дело с миллионной армией агрессора.

Залужный рассказал партнерам по НАТО о серьезной угрозе полномасштабного вторжения России.

Главнокомандующий убежден, что это – не иллюзия, а вполне реальная версия развития событий.

Россия имеет все возможности для еще большего усиления присутствия вблизи границы.

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