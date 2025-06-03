Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины.

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Что известно о кадровых изменениях в ВСУ

Так, Михаил Драпатий, который ранее подал в отставку, назначен командующим Объединенными Силами. После разговора с президентом и военным руководством решено, что генерал сосредоточится исключительно на боевых вопросах, чтобы полностью заниматься фронтом.

В Сухопутных войсках вскоре будет назначен другой человек, который сосредоточится исключительно на вопросах генерации наших сил – рекрутинга, мобилизации, подготовке военных и внедрении новых подходов в этих процессах, чтобы обеспечить качественную подготовку бойцов,

– рассказал Умеров.

Командующим Десантно-штурмовых войск назначен Олег Апостол. Игорь Скибюк назначен заместителем начальника Генштаба.

Также кадровые изменения коснулись командования Сил беспилотных систем. Новым командующим СБС назначен Роберт Бровди "Мадяр". "Его опыт работы с одной из лучших бригад должен быть масштабирован на все командование", – указал министр.

Вадим Сухаревский, который до этого возглавлял СБС, стал заместителем командующего оперативного командования "Восток". Отмечается, что его задачей будет модернизировать командование, внедряя новые подходы и изменения.

Рустем Умеров заметил, что все изменения в командовании имеют одну цель – усилить наших ребят на фронте, обеспечить их всем необходимым для эффективной борьбы.