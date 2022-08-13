Так, в Генеральном штабе ВСУ показали собственную разработку, собранную нашими бойцами с трофейной российской техники.

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На обнародованных кадрах они показали армейский тягач МТЛБ и противотанковую пушку МТ-12 "Рапира". Вместе они образовали самоходную противотанковую артиллерийскую установку.

Всю проектную и конструкторскую работу пехотинцы сделали своими силами. Система уже протестирована и находится в зоне боевых действий,

– добавили в Генштабе.

ВСУ показали собственную разработку, собранную из трофейной техники россиян: смотрите видео

На днях украинские военные забрали трофейный российский танк с поля боя. Внутри был интересный сюрприз – невредимый, но очень испуганный бурят. Другая часть экипажа была уничтожена во время боя.

Вражеский танк был более или менее цел, но закрыт. Военные понимали, что внутри кто-то находится. Но оккупант тихо сидел, стараясь все переждать. Впоследствии вражеский танк перевезли на тыловые позиции, где начали предлагать захватчику наконец-то открыть люк.

Любопытно! Фонд Сергея Притулы помимо основных проектов помогает конкретным подразделениям восстанавливать трофейную технику. Пока удалось отремонтировать 2 танка, а на очереди – еще бронированные машины и другие трофеи.

Враг несет колоссальные потери в войне с Украиной

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ ликвидировали уже 43 400 вражеских бойцов. За последние сутки удалось уничтожить еще 200 врагов.

Общие потери врага в технике по состоянию на 13 августа

танков – 1 855 единиц (из них за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 7);

боевых бронированных машин – 4 115 единиц (+7);

артиллерийских систем – 978 единиц (+3);

РСЗО – 261 единица;

средств ПВО – 136 единиц;

самолетов – 233 единицы;

вертолетов – 193 единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 779 единиц (+1);

крылатых ракет – 187 единиц (+2);

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 036 единиц (+15);

специальной техники – 91 единица (+1).

Наибольшие потери российская армия понесла на Бахмутском и Криворожском направлениях.

Военнослужащий ВСУ Евгений Карась заявил, что ВСУ добывают много трофейной техники во время наступления: смотрите видео