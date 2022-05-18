Попытки врага одержать хоть какие победы в небе быстро и успешно разрушают наши Вооруженные Силы. В командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщили, что украинские десантники и дальше продолжают уничтожать вражеские современные беспилотники.

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Подразделение противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили сегодня, 18 мая, очередной российский БПЛА.

Беспилотный летательный аппарат российских оккупантов "ZALA 421-08" был навсегда "приземлен" расчетом зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10",

– говорится в сообщении.

Тип беспилотного летательного аппарата Zala предназначен для ведения наблюдений, указания целей для обеспечения точного артиллерийского огня, а также корректировки огня.

Напомним, что оккупанты каждый день пытаются проводить воздушную разведку, но украинские защитники не дают врагу этого делать. С 24 февраля было снижено более 440 БПЛА.

Потери врага в воздухе за прошедшие сутки

Воздушные силы ВСУ отчитались о потерях российских оккупантов, которые они понесли в течение 17 мая. Украинские защитники смогли поразить 17 воздушных целей захватчиков.

Вчера 10 целей оккупантов удалось поразить силам Противовоздушной обороны ВСУ. Наши защитники попали в 10 беспилотников оперативно-тактического уровня. Также известно, что еще один вражеский беспилотник и четыре крылатых ракеты сбили подразделения Воздушных Сил ВСУ.

Сколько БПЛА осталось в России

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, у россиян осталось не так уж много беспилотников. Он отметил, что у российских беспилотников, которые по словам оккупантов "не имеют аналогов в мире", от российского есть только бутылка, добавил специалист. А самих БПЛА уже осталось немного, ведь даже старые танки россияне снимают с консервации.

Коваленко убежден, что Вооруженные Силы Украины уничтожили почти 50% от российской состоятельности БПЛА. Речь идет о 436 единицах по состоянию на 17 мая. И это касается не только беспилотников, ведь почти по каждой из позиций потери россиян составляют 40-50%.

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