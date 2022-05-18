Спроби ворога здобути хоч якісь перемоги в небі швидко та успішно руйнують наші Збройні Сили. У командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомили, що українські десантники й надалі продовжують знищувати ворожі сучасні безпілотники.

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Підрозділ протиповітряної оборони 80 окремої десантно-штурмової бригади знищили сьогодні, 18 травня, черговий російський БПЛА.

Безпілотний літальний апарат російських окупантів "ZALA 421-08" був назавжди “приземлений” розрахунком зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10",

– йдеться у повідомленні.

Тип цього безпілотного літального апарату Zala призначений для ведення спостережень, вказування цілей для забезпечення точного артилерійського вогню, а також коригування вогню.

Нагадаємо, що окупанти щодня намагаються проводити повітряну розвідку, але українські захисники не дають ворогу цього робити. З 24 лютого було знижено понад 440 БПЛА.

Втрати ворога у повітрі за минулу добу

Повітряні сили ЗСУ відзвітували про втрати російських окупантів, яких вони зазнали впродовж 17 травня. Українські захисники змогли уразити 17 повітряних цілей загарбників.

Вчора 10 цілей окупантів вдалося вразити силам Протиповітряної оборони ЗСУ. Наші захисники поцілили у 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Також відомо, що ще один ворожий безпілотник та 4 крилаті ракети збили підрозділи Повітряних Сил ЗСУ.

Скільки БПЛА залишилось в Росії

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, в росіян залишилось не так вже й багато безпілотників. Він зазначив, що російські безпілотники, які за словами окупантів "не мають аналогів у світі", від російського мають лише що пляшку, додав фахівець. А самих БПЛА вже залишилось небагато, адже навіть старі танки росіяни знімають з консервації.

Коваленко переконаний, що Збройні Сили України знищили вже майже 50% від російської спроможності БПЛА. Йдеться про 436 одиниць станом на 17 травня. І це стосується не лише безпілотників, адже майже по кожній з позицій втрати росіян складають 40 – 50%.

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