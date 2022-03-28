В одной из областей Украины Вооруженные Силы Украины ярко и умело уничтожили вражеский транспорт.

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Информацию сообщили в Генштабе ВСУ.

Даже быстрый побег с поля боя российским оккупантам не помог. Очередь в ад немного увеличилась,
– говорится в сообщении.

Общие потери врага по состоянию на 28 марта

  • Личный состав – 17 тысяч человек;
  • Танки – 586 единиц;
  • Боевые бронированные машины – 1694 единицы;
  • Артиллерийские системы – 302 единиц;
  • РСЗО – 95 единиц;
  • Средства ПВО – 54 единиц;
  • Самолет – 123 единиц;
  • Вертолет – 127 единиц;
  • Автомобильная техника – 1150 единиц;
  • Корабли/катера – 7 единиц;
  • Цистерн с топливом – 73 единицы;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 66 единиц;
  • Специальная техника – 21 единиц;
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.

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