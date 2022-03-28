В одній з областей України Збройні Сили України яскраво та вміло знищили ворожий транспорт.
До теми Львівські десантники збили ще одну крилату ракету Росії над Миколаївщиною
Інформацію повідомили у Генштабі ЗСУ.
Навіть швидка втеча з поля бою російським окупантам не допомогла. Черга в пекло трохи збільшилась,
– йдеться у повідомленні.
Загальні втрати ворога станом на 28 березня
- Особовий склад – 17 тисяч осіб;
- Танки – 586 одиниць;
- Бойові броньовані машини – 1694 одиниць;
- Артилерійські системи – 302 одиниць;
- РСЗВ – 95 одиниць;
- Засоби ППО – 54 одиниць;
- Літак – 123 одиниць;
- Гелікоптер – 127 одиниць;
- Автомобільна техніка – 1 150 одиниць;
- Кораблі / катери – 7 одиниць;
- Цистерн з паливом – 73 одиниці;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66 одиниць;
- Спеціальна техніка – 21 одиниць;
- Пускові установки ОТРК / ТРК – 4 одиниці.
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