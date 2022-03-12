Следовательно, силы обороны оперативного командования "Север" продолжают выполнение боевых задач по освобождению Черниговской области от оккупантов.

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Украинским защитникам удалось захватить и уничтожить значительное количество бронетанковой и автомобильной техники противника. Часть москальской орды уничтожена, часть сдались в плен,

– отметили в ВСУ.

Захваченная техника противника пополнила украинские подразделения и теперь активно работает своими же снарядами по россиянам. Вблизи Чернигова разбили подразделения захватчиков, которые наносили ракетные удары по городу.

ВСУ уничтожили значительное количество техники оккупантов / Фото Оперативного командования "Север"