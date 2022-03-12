Відтак, сили оборони оперативного командування "Північ" продовжують виконання бойових завдань щодо звільнення Чернігівської області від окупантів.

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Українським захисникам вдалося захопити та знищити значну кількість бронетанкової та автомобільної техніки противника. Частина москальської орди знищена, частина здалася в полон,

– зазначили у ЗСУ.

Захоплена техніка противника поповнила українські підрозділи та тепер активно працює своїми ж снарядами по росіянах. Поблизу Чернігова розбили підрозділи загарбників, які завдавали ракетних ударів по місту.

ЗСУ знищили значну кількість техніки окупантів / Фото Оперативного командування "Північ"