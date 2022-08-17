Наши бойцы ликвидировали по меньшей мере 6 захватчиков. Однако окончательные потери врага уточняются.

Кстати Много погибших оккупантов: в сети показали разрушенную до основания вражескую базу в Новой Каховке

Показали мощное видео, на котором видна разгромленная техника захватчиков.

Сколько захватчиков уже ликвидировали

С начала полномасштабного вторжения россии нашим защитникам удалось уничтожить уже 44 100 захватчиков. Только за последние сутки ликвидировали около 200 оккупантов. Наибольшие потери враг понес на Харьковском и Донецком направлениях.

Кроме потерь в живой силе, россияне лишились тысяч единиц своей техники. ВСУ превратили их в металлолом:

  • танков – 1886 (+6),
  • боевых бронированных машин – 4162 (+10),
  • артиллерийских систем – 993 (+4),
  • РСЗО – 263,
  • средства ПВО – 136,
  • самолетов – 233,
  • вертолетов – 196,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 792 (+2),
  • крылатые ракеты – 190,
  • корабли /катера – 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3054 (+5),
  • специальная техника – 93 (+1).

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