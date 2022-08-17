Наши бойцы ликвидировали по меньшей мере 6 захватчиков. Однако окончательные потери врага уточняются.

Кстати Много погибших оккупантов: в сети показали разрушенную до основания вражескую базу в Новой Каховке

Показали мощное видео, на котором видна разгромленная техника захватчиков.

Сколько захватчиков уже ликвидировали

С начала полномасштабного вторжения россии нашим защитникам удалось уничтожить уже 44 100 захватчиков. Только за последние сутки ликвидировали около 200 оккупантов. Наибольшие потери враг понес на Харьковском и Донецком направлениях.

Кроме потерь в живой силе, россияне лишились тысяч единиц своей техники. ВСУ превратили их в металлолом:

танков – 1886 (+6),

боевых бронированных машин – 4162 (+10),

артиллерийских систем – 993 (+4),

РСЗО – 263,

средства ПВО – 136,

самолетов – 233,

вертолетов – 196,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 792 (+2),

крылатые ракеты – 190,

корабли /катера – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3054 (+5),

специальная техника – 93 (+1).

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