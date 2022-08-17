Наші бійці ліквідували щонайменше 6 загарбників. Проте остаточні втрати ворога уточнюють.

До речі Багато загиблих окупантів: у мережі показали зруйновану вщент ворожу базу в Новій Каховці

Показали потужне відео, на якому видно розгромлену техніку загарбників.

Скільки окупантів вже ліквідували

Від початку повномасштабного вторгнення росії нашим захисникам вдалося знищити вже 44 100 загарбників. Лише за останню добу ліквідували близько 200 окупантів. Найбільших втрат ворог зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

Крім втрат у живій силі, росіяни позбулись тисяч одиниць своєї техніки. ЗСУ перетворили на металобрухт:

танків – 1886 (+6),

бойових броньованих машин – 4162 (+10),

артилерійських систем – 993 (+4),

РСЗВ – 263,

засоби ППО – 136,

літаків – 233,

гелікоптерів – 196,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 792 (+2),

крилаті ракети – 190,

кораблі /катери – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3054 (+5),

спеціальна техніка – 93 (+1).

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