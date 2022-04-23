В настоящее время единственным организованным районом сопротивления ВСУ остается именно "Азовсталь". Территория вокруг металлургического комплекса, к сожалению, захвачена российскими оккупантами. Большая часть морского порта Мариуполя также контролируется захватчиками.
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Город держится
Также отмечу, что, несмотря на заявления о невозможности деблокады Мариуполя, есть оценка военных экспертов. Последние настаивали на том, что ВСУ могли нанести удар на опережение вблизи Горловки и Донецка с целью отвлечения значительных сил оккупационных войск и соответственно 1-го армейского корпуса так называемой ДНР.
Тем не менее, Мариуполь держится и героически обороняется. Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с другими подразделениями ВСУ и Нацгвардии успешно провели совместную спецоперацию по эвакуации пограничников и полицейских на завод "Азовсталь".
В настоящее время противник продолжает блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь" и наносить авиационные удары по городу, в том числе с применением самолетов дальней авиации. С целью разминирования припортовой инфраструктуры Мариуполя в оккупированный город прибыло инженерное подразделение.
Почему России так нужно захватить Мариуполь?
Во-первых, это глубоководный порт. В отличие от российского Таганрога, он может принимать суда с гораздо большей осадкой. Во-вторых, Мариуполь дает возможность создания так называемого сухопутного коридора из ОРДЛО в аннексированный Крым.
И главное, Мариуполь – это путь к фланговому окружению группировки ВСУ, которая ведет тяжелые оборонительные бои в зоне ООС.
Поэтому Россия пытается во что бы то ни стало взять под контроль этот стратегический украинский город.
О Мариуполе не забыли
Украина готовится деблокировать Мариуполь на Донетчине военным путем, но для этого нужна помощь от международных партнеров в виде вооружения. Об этом на брифинге заявил президент Владимир Зеленский в четверг, 21 апреля.
В Мариуполе остаются мирные жители, но Россия продолжает блокировать попытки их эвакуировать, а также отказалась от обмена раненых на раненых.
Вместе с тем обращу внимание на разногласия в оценках хода военной кампании на Востоке Украины.
Речь идет о заявлениях советника Офиса президента Алексея Арестовича. На второй день с начала полномасштабной битвы за Донбасс Арестович заявил, что не все так страшно, как кажется. "В Марьинке продвинулись в серой зоне и гордо объявили о взятии Марьинки. Им навесили, и они отошли назад", – рассказал Арестович.
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В то же время Генштаб ВСУ заявляет о том, что Вооруженным силам Украины в ходе удачного контрнаступления удалось восстановить контроль над Марьинкой, в результате чего ВС России понесли потери и были вынуждены отступить из населенного пункта. "На Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны возобновили контроль над этим населенным пунктом", — говорилось в вечерней сводке.
Тем не менее, хотел бы заверить украинцев, что ВСУ дают достойный отпор российским захватчикам. За минувшие сутки удалось отразить восемь атак врага, уничтожено девять танков, восемнадцать единиц бронированной и тринадцать единиц автомобильной техники, топливозаправщик, три артиллерийских системы.
Привет "вагнеровцам"
На днях, по оценкам главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, из района боев близ Попасной вывезены в тыловые районы оккупированной Луганщины примерно до 130 раненых боевиков.
С чем это связано? Накануне ГИ "Правое Дело" передало ВСУ и разведобществу Украины места базирования членов так называемой ЧВК "Вагнер" и российских военных. По этим точкам был нанесен артиллерийский удар. И, соответственно, имеем многочисленные потери среди оккупантов.
Российские военные преступники в Луганской области / РосСМИ
Кроме того, недавно появилась информация о том, что на Донбасс приехал лично "повар Путина" Евгений Пригожин. Сообщалось, что он якобы находится на территории так называемой ДНР. Эту информацию обнародовал депутат Госдумы России Милонов.
Визит Пригожина связан именно с этим инцидентом. А не с болтовней о том, что он якобы приехал инспектировать и давать указания по захвату украинских городов. Этот факт еще раз свидетельствует о том, что украинское движение сопротивления работает плодотворно и эффективно, несмотря на довольно сложную ситуацию на оккупированных территориях.
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