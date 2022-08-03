Нашим бойцам очень помогает оружие и боеприпасы от партнеров и союзников. Мы просто уничтожаем благодаря этому склады и личный состав врага.

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HIMARS делают чудеса

В частности, в последнее время мы почти каждый день, а то и несколько раз в день видим, как наши ВСУ уничтожают враждебные цели из американской ракетной артиллерийской системы HIMARS. Ее особенность состоит в том, что имеет дальний и точный прицел.

Так, оккупанты просто пылают на временно оккупированных землях Украины. Хотя и российская пропаганда, возглавляемая высшим руководством агрессора, выдает желаемое за действительное. Оттуда не раз звучит ложь, что они якобы уничтожили сразу несколько таких систем. Но это полная ложь, которую утверждает даже Пентагон.

А ВСУ не многословны. Они дают сразу доказательства. Например, показали, как среди пшеничного украинского поля выставили сразу 4 HIMARS. Они одновременно и прицельно запустили ракеты куда-то по российским оккупантам.

Как бьют HIMARS: смотрите видео

Потери врага в войне

Каждая бригада ВСУ наперегонки спешит похвастаться и показать, как ей удалось уничтожить оккупантов. Вражеские цели пылают ярко. Одним из доказательств тому является легендарная Чернобаевка. Жители Херсона снова сообщали о новых взрывах в поселке. Столб дыма был доказательством, что ВСУ в очередной раз удалось точно ударить по россиянам.

А в городе Хрустальный во временно оккупированной Луганской области ВСУ нанесли удар по подразделению оккупантов в гостинице "Красный Луч". Удар был очень точным и теперь враг скрывает свои потери. Можно предположить, что они очень велики.

Но наши защитники уничтожают не только склады и личный состав оккупантов. Недавно враг благодаря ВСУ избавился еще и от беспилотника типа "Птеро". Воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВСУ 31 июля точным выстрелом "приземлили" очередной вражеский беспилотный летательный аппарат.

россияне тем временем проваливают свои штурмы: смотрите видео