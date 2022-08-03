Нашим бійцям у цьому дуже допомагає зброя та боєприпаси від партнерів та союзників. Ми просто знищуємо завдяки цьому склади та особовий склад ворога.

До теми Окупанти засинають – Himars прокидається: чудодійна "колискова" від Міноборони під Metallica

HIMARS роблять дива

Зокрема, останнім часом ми майже кожного дня, а то й по кілька разів на день бачимо, як наші ЗСУ знищують ворожі цілі з американської ракетної артилерійської системи HIMARS. Її особливість у тому, що має далекий і точний приціл.

Так, окупанти просто палають на тимчасово окупованих землях України. Хоча й російська пропаганда, яку очолює вище керівництво агресора, видає бажане за дійсне. Звідти неодноразово лунає брехня, що вони буцімто знищили одразу кілька таких систем. Та це цілковита брехня, що стверджує навіть Пентагон.

А ЗСУ натомість не є багатослівними. Вони надають одразу докази. Наприклад, показали, як посеред пшеничного українського поля виставили одразу 4 HIMARS. Вони одночасно й прицільно запустили ракети десь по російських окупантах.

Як б'ють HIMARS: дивіться відео

Втрати ворога у війні

Кожна бригада ЗСУ наввипередки спішить похвалитися і показати, як їй вдалось знищити окупантів. Ворожі цілі палають яскраво. Одним із доказів цього є легендарна Чорнобаївка. Мешканці Херсона знову повідомляли про нові вибухи у селищі. Стовп диму був доказом, що ЗСУ вже вкотре вдалося влучно вдарити по росіянах.

А в місті Хрустальний на тимчасово окупованій Луганщині ЗСУ завдали удару по підрозділу окупантів у готелі "Красний Луч". Удар був дуже влучним і тепер ворог приховує свої втрати. Можна припустити, що вони дуже великі.

Та наші захисники нищать не лише склади та особовий склад окупантів. Нещодавно ворог завдяки ЗСУ позбувся ще й безпілотника типу "Птеро". Воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр" Повітряних Сил ЗСУ 31 липня влучним пострілом "приземлили" черговий ворожий безпілотний літальний апарат.

росіяни тим часом провалюють свої штурми: дивіться відео