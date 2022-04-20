Такие данные приводит Оперативно-тактическая группировка "Восток", отметив, что в районе их ответственности идут ожесточенные бои.
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Потери врага на Восточном направлении
Российские фашистские войска продолжали совершать ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии,
– говорится в сообщении.
Однако наши войска не собираются отступать. Всего за эти сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали 36 российских бойцов и уничтожили:
- 5 боевых машин пехоты,
- 4 бронетранспортера,
- 1 артиллерийский тягач,
- 1 зенитный ракетный комплекс,
- 1 минометный расчет.
Напомним, по состоянию на 20 апреля ВСУ уже ликвидировали по меньшей мере 20 900 врагов.
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