Такие данные приводит Оперативно-тактическая группировка "Восток", отметив, что в районе их ответственности идут ожесточенные бои.

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Потери врага на Восточном направлении

Российские фашистские войска продолжали совершать ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии,

– говорится в сообщении.

Однако наши войска не собираются отступать. Всего за эти сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали 36 российских бойцов и уничтожили:

5 боевых машин пехоты,

4 бронетранспортера,

1 артиллерийский тягач,

1 зенитный ракетный комплекс,

1 минометный расчет.

Напомним, по состоянию на 20 апреля ВСУ уже ликвидировали по меньшей мере 20 900 врагов.

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