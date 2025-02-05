Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире 24 Канала отметил, что российская логистика находится под плотным фокусом украинской армии. Транспорт, который перевозит боеприпасы, людей или топливо, оказывается под угрозой ударов дронов или артиллерии.

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"В странах НАТО, когда выполняется любая военная операция, первое, что организуют, – это логистика: как обеспечить ее всем необходимым. Если мы "выбьем" российскую логистику, это будет означать, что мы выиграем войну", – отметил Павел Нарожный.

Почему логистика является приоритетом для ВСУ

Он добавил, что логистика сейчас является приоритетной целью для ВСУ. Если у российских солдат на передовой не будет снарядов или патронов, они не смогут воевать.

Именно борьба с логистикой – это вопрос номер один,

– сказал Павел Нарожный.

Напоминаем, что воздушные силы ВСУ 3 февраля нанесли точный удар по пункту управления российских войск в Новоивановке, что усложнило их наступательные действия. Объект был серьезно поврежден, а враг понес значительные потери.