Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний в ефірі 24 Каналу зазначив, що російська логістика перебуває під щільним фокусом української армії. Транспорт, який перевозить боєприпаси, людей чи паливо, опиняється під загрозою ударів дронів або артилерії.

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"В країнах НАТО, коли виконується будь-яка військова операція, перше, що організовують, – це логістика: як забезпечити її всім необхідним. Якщо ми "виб'ємо" російську логістику, це означатиме, що ми виграємо війну", – зазначив Павло Нарожний.

Чому логістика є пріоритетом для ЗСУ

Він додав, що логістика наразі є пріоритетною ціллю для ЗСУ. Якщо у російських солдатів на передовій не буде снарядів чи патронів, вони не зможуть воювати.

Саме боротьба з логістикою – це питання номер один,

– сказав Павло Нарожний.

Нагадуємо, що повітряні сили ЗСУ 3 лютого завдали точного удару по пункту управління російських військ у Новоіванівці, що ускладнило їхні наступальні дії. Об'єкт було серйозно пошкоджено, а ворог зазнав значних втрат.